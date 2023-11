Dira Paes posta foto de biquíni e corpo chama atenção na web

A atriz paraense Dira Paes, de 54 anos, apareceu nas redes sociais usando apenas um bíquini e deixou os seguidores impressionados. Veja as fotos!

A atriz paraense Dira Paes, 54 anos, deixou seus seguidores em polvorosa na terça-feira (28), ao compartilhar fotos usando apenas um biquíni em sua casa.

Diante das altas temperaturas que estão atingindo algumas cidades brasileiras, a artista global encontrou uma maneira de lidar com o calor e publicou as imagens em seu perfil no Instagram, ao que foi bastante elogiada pelos seguidores.

“Maravilhosa”, comentou um internauta. “Ai que delícia o verão 🔥”, disse outro. “Deusa!!! 🔥🔥🔥🔥🔥”, comentou ainda um terceiro.

No ano passado, Dira Paes deslumbrou os telespectadores ao interpretar o papel de Filó no remake de Pantanal. Durante uma entrevista no programa Encontro, a atriz expressou sua satisfação com a receptividade do público diante do sucesso da trama rural.

“Nos últimos tempos, realmente a gente não tem tido chance de fazer mais nada, senão gravar esses últimos capítulos. Por onde eu passo, eu tenho recebido uma coisa tão querida, uma alegria, um aconchego, é uma vontade de ser feliz, uma coisa que considero realmente muito contagiante… Não tem sido fácil”, contou.

Fonte: Observatório dos Famosos / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/18:03:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...