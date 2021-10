(Foto: Reprodução) – Ex-prefeito e esposa morrem em acidente durante viagem de moto em Mato Grosso do Sul.

Um trágico acidente tirou a vida do ex-prefeito de Diamantino (183 quilômetros de Cuiabá), Eduardo Capistrano (PDT), 39 anos, e sua esposa, Suzana Dalmolin, na manhã deste domingo (03), próximo a cidade de Nova Alvorada do Sul (MS). O casal estava com um grupo de amigos e seguia para o estado do Paraná.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta em que estava o casal bateu contra uma carreta, no km 374 da BR-163, em Mato Grosso do Sul. A colisão foi do tipo frontal e o condutor da carreta não se feriu.

O ex-prefeito e a esposa morreram na hora. Nos stories, eles postaram diversas fotos e também vídeos da viagem. Um deles foi feito cerda de três horas antes, quando saíam de Campo Grande.

O casal deixa três filhos pequenos (sete, quatro e um ano de idade). Eduardo foi prefeito ntre 2017 e 2020. Ele disputou a reeleição no ano passado, mas acabou derrotado. Ele também é filho do ex-prefeito e ex-deputado Erival Capistrano.

No início do ano, perdeu a mãe, Dalva, em consequência da covid-19. Já Suzana era sobrinha do ex-prefeito de Nobres, Flávio Dalmolin, que também faleceu vítima da covid.

