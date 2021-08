Diretor de clínica é preso após manter 33 mulheres em celas

Fábio foi autuado em flagrante por maus-tratos e cárcere privado. Ele também é investigado por violência física e psicológica, maus-tratos e estaria se apropriando dos benefícios das idosas. Autor: Redação em quinta-feira, 12/08/2021, 14:06 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O diretor da clínica, Fábio Luna dos Santos, de 35 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (12), após manter 33 mulheres presas em celas. O crime ocorreu em Crato, no interior do Ceará.

O local foi descoberto após denúncias de que o homem teria abusado sexualmente de duas internas O que era pra ser um local de repouso e acolhimento se tornou um verdadeiro pesadelo na vida de idosas que moravam em uma clínica que tratava pacientes com problemas psiquiátricos. As mulheres viviam momentos de terror dentro do abrigo.

