Ditranp vem realizando campanha Maio Amarelo em Novo Progresso

Neste ano, o tema principal é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”

(Foto:Reprodução arte Jornal Folha do Progresso) – Chamar a sociedade a refletir sobre o respeito e a responsabilidade no trânsito. Esse é o foco da mobilização do Maio Amarelo 2021, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, lançada oficialmente no país neste início de maio.

O tema principal é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas” com as ações coordenadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), ligado ao Ministério da Infraestrutura, em parceria com órgãos de trânsito nos estados, municípios e organizações da sociedade civil.

Em Novo Progresso o programa está sendo executado pelo DITRANP (divisão de trânsito de Novo Progresso), conforme repassou para o Jornal Folha do Progresso o chefe da divisão municipal Ismael Alencar, vem focando o tema com panfleto educativo distribuído para as pessoas e palestras nas escolas particulares do município com sorteio de capacetes.

A mobilização alertará, por exemplo, para a responsabilidade de atitudes como usar passarelas e faixas de pedestres, para o respeito dos condutores aos vulneráveis no trânsito, para o risco de usar celular ao volante e sobre a importância de usar o cinto de segurança.

Ismael ainda colocou que neste ano, a mobilização pela segurança no trânsito terá forte ação nas redes sociais em razão da Covid-19, além do trabalho dos agentes de trânsito que estão constantemente atuando nas vias da cidade.

O MOVIMENTO

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

O que é?

É um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação.

Objetivo

Colocar em pauta, para a sociedade, o tema trânsito. Estimular a participação da população, empresas, governos e entidades

Por que maio?

Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza.

Por que amarelo?

O amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.

