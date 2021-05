Cadela encontra corpo de bebê enterrado no quintal de residência em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O investigador Roberto Pinto afirmou que aparentemente as mãos e pernas da criança foram amputadas. “Infelizmente uma cena deplorável. Tem um bebê enterrado embaixo do tanque, amputado, está bem inchado e é algo que choca a gente que está acostumado a ver de tudo, mas existem pessoas que ninguém consegue entender. É muita maldade, quantas pessoas querem ter um filho e não conseguem.

Uma testemunha contou que chegou no local e se deparou com a “cena de uma criança jogada. Aparentemente foi enterrada, minha cadela desenterrou e arrastou. Era um menino. Entrei em choque, voltei para buscar meu amigo para ter certeza se era o que eu estava vendo”, disse uma testemunha.

A Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) já foram acionadas e vão iniciar as análises necessárias do local.

