Diversos veículos colidem na BR-316 e carreta capota na pista. Veja o vídeo

Testemunhas afirmam que pelo menos quatro veículos se envolveram no acidente | – (Foto:Via WhatsApp)

Um acidente envolvendo diversos veículos deixou uma carreta tombada, nas proximidades do quilômetro 30 da rodovia BR-316, próximo à chamada “Curva do Cupuaçu”, em Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém, na tarde desta terça-feira (12). Ainda não há informações de feridos no incidente.

De acordo com informações de testemunhas, pelo menos quatro veículos se envolveram no acidente. Uma carreta tombou e ficou atravessada em uma das pistas da BR-316.

As circunstâncias do acidente e a extensão dos estragos ainda são desconhecidas. A Polícia Rodoviária Federal informou que uma viatura foi deslocada para o local.

