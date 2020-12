PF prende homem e recolhe dois adolescentes que tentavam saquear mercadorias dos Correios, em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As equipes encaminharam o preso para a Delegacia de Polícia Federal para lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado, com pena de até oito anos de prisão. Já os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a delegacia.

Um homem foi preso e dois adolescentes foram recolhidos pela Polícia Federal após serem flagrados saqueando mercadorias do Centro de Distribuição dos Correios do município de Marabá, sudeste paraense, na manhã desta quinta-feira (17).

You May Also Like