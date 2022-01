Aprovados passarão pela segunda fase do processo, a heteroidentificação. São ofertadas 40 vagas para modalidade presencial.

Divulgada lista com resultado final do processo seletivo do curso de Engenharia Civil do IFPA Santarém — Foto: Ascom IFPA/Divulgação

O Instituto Federal do Pará (IFPA) em Santarém, no oeste do Estado, divulgou a lista final dos aprovados no processo seletivo do curso superior de bacharelado em Engenharia Civil. São 40 vagas ofertadas na modalidade presencial, com ingresso ainda no primeiro semestre de 2022. (A iformação é do G1 Santarém)

Confira a lista com resultado final do processo seletivo

Veja o edital e o cronograma do processo

A instituição vai convocar os aprovados para a segunda fase do processo: a heteroidentificação, que ocorrerá nos dias 4 e 5 de janeiro.

A seleção foi feita com base nas médias das notas de sete disciplinas básicas do 1º e 2º ano do ensino médio. 50% das vagas são reservadas a candidatos egressos de escolas públicas.

As vagas ofertadas são destinadas a candidatos que concluíram o Ensino Médio ou ensino equivalente, ou que tenham sido certificados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) – Ensino Médio, ou exame de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelo sistema Estadual de Ensino ou Municipais de Ensino.

Os candidatos classificados além do número de vagas ofertadas no processo seletivo irão compor a lista de espera, obedecendo a ordem decrescente de pontuação, por modalidade de concorrência. Após o período de habilitação de matrícula dos candidatos aprovados e havendo vagas remanescentes (não preenchidas), serão convocados para habilitação de matrícula os candidatos da lista de espera.

Jornal Folha do Progresso em 01/01/2022/09:07:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...