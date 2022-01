Acidente entre caminhão e caminhonete deixa feridos na rodovia Everaldo Martins em Santarém

Acidente aconteceu por volta de 7h da manhã desta sexta (31) — Foto: Paulo Ricardo Soares/TV Tapajós

O condutor da caminhonete precisou ser levado para a Unidade Básica de Saúde de Alter do Chão com ferimentos no braço.

Um acidente entre caminhão e caminhonete foi registrado na manhã desta sexta (31) na rodovia Everaldo Martins em Santarém, no oeste do Pará. Ao menos duas pessoas sofreram ferimentos.

O acidente aconteceu por volta de 7h da manhã no KM 19. A caminhonete seguia de Alter do Chão para Santarém e o caminhão que transportava gelo fazia o percurso inverso. (A informação é de Dominique Cavaleiro e Paulo Ricardo Soares, g1 Santarém e TV Tapajós)

Os veículos colidiram de frente e apesar da gravidade da batida, o condutor da caminhonete foi socorrido com alguns ferimentos no braço. Ele foi levado para a Unidade Básica de Saúde de Alter do Chão. Dos dois ocupantes do caminhão, apenas o passageiros teve escoriações no rosto e recebeu curativos ainda no local do acidente.

De acordo com informações da polícia, os envolvidos no acidente se responsabilizaram em acionar o guincho para retirar os veículos da rodovia.

Jornal Folha do Progresso em 01/01/2022/09:02:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...