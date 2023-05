DJ é encontrado morto dentro de residência em Alta Floresta -MT

Foto: Divulgação / -Um homem, de 46 anos, foi encontrado morto em avançado estado de decomposição dentro da sua residência, na tarde de ontem (13), em Alta Floresta.

A Guarnição da PM foi acionada pela sobrinha da vítima, que afirmou estar vindo um forte cheiro da casa do tio, que fica no mesmo quintal que sua residência. Ao chegar ao local, a PM encontrou o homem morto, já em elevado estado de decomposição.

A vítima estava pendurada em uma corda, com indícios de suicídio. A última vez que o homem foi visto foi em 05 de maio.

A Polícia Civil e a POLITEC foram acionadas para colher as informações para a investigação, e realização de perícia técnica.

O boletim de ocorrência foi confeccionado diante do caso.

