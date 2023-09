DJ Edilson, da aparelhagem Príncipe Negro, é sequestrado no Pará

DJ Edilson, da aparelhagem Príncipe Negro, e taxista foram encontrados em mangue pela polícia em Marituba — Foto: Reprodução / TV Liberal

DJ e taxista caíram em golpe de venda de carro e foram levados por criminosos para área de mangue em Marituba. Eles foram resgatados pela polícia após três horas.

O DJ Edilson, da aparelhagem Príncipe Negro, foi resgatado pela polícia após ser sequestrado e ficar cerca de três horas refém dos criminosos em Marituba, na Grande Belém. Imagens mostram o momento em que ele e um taxista foram localizados em uma área de mangue- veja acima.

O sequestro ocorreu no sábado (16) e foi confirmado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (18). O DJ está bem e buscas são realizadas para “identificar e prender os envolvidos no crime”, informu a polícia.

DJ Edilson faz dupla com o DJ Edielson na aparelhagem paraense Príncipe Negro, que, assim como outras da região, é um conjunto de equipamentos de som que tocam músicas populares do Pará.

Segundo amigos do DJ, ele e um taxista caíram em um golpe de venda de carro. Ambos foram negociar a compra do automóvel. No local, eles foram surpreendidos por seis criminosos que saíram de uma área de mata.

As vítimas foram abordadas e levadas para uma região de manguezal, às margens de um rio, no bairro São Francisco. Os bandidos pediram para o DJ fazer transferências via PIX e conseguiram R$ 10 mil.

Equipes do 21º Batalhão da Polícia Militar (PM) foram avisados do sequestro por meio de uma denúncia anônima e, depois de horas de busca, encontraram as vítimas.

Os criminosos conseguiram fugir. O caso é investigado pela Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).

Fonte:g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/15:03:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...