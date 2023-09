Paraenses participam de seletiva para maior competição de educação profissional do Mundo

Matheus da Silva e Matheus Rebouças – Segurança Cibernética (Foto:Divulgação Fiepa) -De 19 a 22 de setembro, jovens paraenses vão participar das seletivas nacionais da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Eles vão competir nas ocupações Segurança Cibernética e Tornearia a CNC (Comando Numérico Computadorizado). Os vencedores de cada modalidade irão compor a delegação brasileira que vai representar o país na edição mundial do torneio, que acontecerá em setembro de 2024 em Lyon, na Fran

Na WorldSkills, os participantes passam por provas específicas das suas ocupações, que são distribuídas em quatro dias de competição. Os jovens precisam demonstrar habilidades individuais e coletivas para responder aos desafios reais do mundo do trabalho dentro de padrões internacionais de qualidade.

Na ocupação Tornearia a CNC, o Pará será representado pelo estudante do curso técnico em Eletromecânica do SENAI, Jefferson da Costa. Ele vai disputar uma vaga com competidores dos estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo. Nessa modalidade, os participantes são desafiados a produzir peças de metal, resolvendo diferentes cenários práticos, utilizando um Centro de Usinagem Vertical. Para isso, devem apresentar conhecimentos em programação e operação, metrologia, cálculo e geometria, entre outras habilidades da área.

Já na ocupação Segurança Cibernética, os estudantes são desafiados, por meio de simuladores, a proteger redes de sistemas de computadores e impedir que hackers acessem informações ou dados sigilosos como informações bancárias, financeiras, agências governamentais, empresas de saúde, entre outras. Nessa ocupação, o Pará será representado pelos ex-alunos do SENAI, Matheus da Silva e Matheus Rebouças. Eles irão competir com participantes dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.

Os competidores paraenses de ambas as ocupações realizarão suas provas em formato online, a partir da estrutura montada na unidade do SENAI Getúlio Vargas, em Belém. A 47ª edição do mundial da WorldSkills, na França, vai reunir cerca de 1.500 competidores de 65 países, No total, o Brasil vai participar em 33 ocupações, das 60 que irão compor o torneio. As provas para definir os representantes da delegação brasileira acontecem entre setembro e outubro deste ano em todo o país.

Fonte:Ascom Fiepa / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/07:20:00

