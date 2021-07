DJ Ivis é flagrado agredindo esposa em vídeos; veja!

Agressões foram registradas dentro da residência do casal |Foto:Reprodução/Vídeo

Registros foram compartilhados pela esposa e mostra o artista cometendo as agressões, mas ele nega

Compositor, produtor e cantor. Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, tem feito seu nome no gênero do forró brasileiro, emplacando sucessos como “Volta Bebê, Volta Neném” e “Não Pode se Apaixonar”. Um homem com uma carreira praticamente consolidada no ramo musical. Contudo, últimos acontecimentos podem por fim a esse sucesso todo.

O artista está sendo acusado de agredir a companheira, Pamela Gomes de Holanda. A história começou a circular neste domingo (11) após Pamela ter compartilhado nas redes sociais uma série de vídeos que mostram o cantor desferindo socos, tapas e chutes desenfreadamente na mulher e o pior, na frente de outras pessoas, entre elas a filha do casal.

Nos registros, é possível observar que as agressões aconteciam independentemente de estarem sozinhos ou na presença dessas outras pessoas. Em determinado momento, Pamela chega a ser agredida quando estava com a filha Mel, de apenas nove meses, no colo. Ao todo, cinco vídeos da violência brutal desferida à esposa foram publicados; todos teriam acontecido na residência dos dois, mas em datas diferentes.

DJ fala das agressões

Em um vídeo também publicado nas redes sociais, após tomar conhecimento da exposição do caso, DJ Ivis falou sobre o assunto, sendo duramente criticado em seguida.

“Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei”, disse.

Os vídeos estão abaixo, mas não são recomendados para pessoas sensíveis:

Com informações do UOL

