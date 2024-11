Viih Tube é internada às pressas na UTI após dar à luz

A influenciadora Viih Tube precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) três dias após o nascimento do segundo filho, Ravi. | Reprodução

A influenciadora Vihh Tube, de 24 anos, mostrou o rosto de seu filho Ravi pela primeira vez nas redes sociais. O pequeno nasceu na última segunda-feira (11), em uma maternidade de São Paulo. Ao mostrar Ravi, Viih Tube contou que passou por um parto complicado.

“Que uó, o que eu mais queria era ter conseguido o normal, tanto que fiquei 19 horas em trabalho de parto, mas não iria arriscar meu filho ou a mim. Depois conto o que aconteceu, as intercorrências que tiveram, mas fui direto para a cesárea”, contou aos seguidores.

Internação na UTI

Nesta quinta-feira (14), a influenciadora precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) três dias após dar à luz. Em nota, a equipe de Viih Tube se manifestou e informou que o pequeno está bem e sob cuidados do pai.

“A Viih Tube está na UTI, pois precisou de uma transfusão de sangue, mas se recupera bem, acompanhada pela mãe”, diz a nota. Viih Tube e o marido Eliezer já são pais de Lua, de 1 ano e seis meses.

