Dois casos de meningite são registros em escola municipal de Mosqueiro

Escola Municipal Remígio Fernandez, localizada no Distrito de Mosqueiro, em Belém | Foto: Reprodução

As rodovias federais atingiram o inédito patamar de 75,1% em bom estado, segundo o Índice de Condição de Manutenção (ICM), do Dnit. A retomada de investimentos na infraestrutura viária é a principal causa dessa evolução. Entre janeiro de 2023 e outubro de 2024 foram destinados mais de R$ 26 bilhões para ações de manutenção, conservação e construção das estradas. Em outubro, o Brasil atingiu o maior índice de toda a série histórica do Ministério dos Transportes. Dos cerca de 60 mil quilômetros de rodovias, 75,1% foram classificadas como “boas”.

FILMAGEM

A situação das rodovias é medida pelo Índice de Condição da Manutenção (ICM), ferramenta utilizada pelo Dnit desde 2016. Ele é obtido a partir de um processo meticuloso de apuração, com a filmagem in loco dos segmentos rodoviários com câmeras de alta precisão. Já a análise dos dados tem suporte do software Dnit-ICM. Os dados também permitem observar as rodovias em péssimas condições de trafegabilidade. Conforme a série histórica, desde janeiro de 2023 esse percentual diminuiu. Em outubro, o total da malha classificada como “péssima” foi de apenas 1,8%.

TRÁFEGO

A situação do tráfego de veículos pesados voltou a atrapalhar a vida da população em Belém. Carretas e caminhões de grande porte circulam a qualquer hora do dia nas ruas centrais, causando grandes engarrafamentos, situação agravada pelas várias obras referentes à COP30. Há uma lei municipal que delimita horários, mas os empresários e comerciantes precisam ser chamados a colaborar, evitando receber carretas em horários de pico. Ontem pela manhã, uma carreta-camburão em pane congestionou por mais de 3h o trânsito na avenida Pedro Álvares Cabral.

RENEGOCIAÇÃO

A Cosanpa abre hoje (19) a campanha “Conta com a Cosanpa” em todas as suas unidades de atendimento. A ação viabiliza a renegociação de débitos entre os usuários inadimplentes e a companhia. Os interessados poderão liquidar as contas até 18 de dezembro. Os clientes poderão se beneficiar de descontos de até 90%, além da isenção de taxas de juros, multas e correção monetária. Para pagamentos à vista, os usuários receberão um adicional de 40% de desconto, além da possibilidade de parcelar as dívidas em até 12 vezes.

REPASSES

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou ontem o repasse de R$ 19,2 milhões para ações de resposta e recuperação nos Estados do Pará, Amazonas, Amapá, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Foram contemplados os municípios de Altamira, Anajás, Bagre, Ipixuna do Pará, Itupiranga, Muaná, Tucuruí, Vitória do Xingu e Xinguara. Os valores destinados a cada município variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, dimensão do desastre e número de desabrigados e desalojados.

MENINGITE

Dois casos de meningite envolvendo um adolescente e uma criança, da Escola Municipal Remígio Fernandez, no distrito de Mosqueiro, alarmaram ontem a comunidade que vive no entorno da escola. Uma mobilização foi iniciada, reivindicando a imediata suspensão das aulas até que haja um parecer técnico garantindo que não há risco de novos casos. Até o começo da noite não havia resposta por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Os infectados – um com meningite viral e outro com o tipo bacteriano – estão em tratamento no Hospital Barros Barreto, em Belém.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), realiza hoje, terça-feira, 19, às 11h, no teatro Gasômetro, em Belém, cerimônia alusiva ao Dia da Consciência Negra e Dia Nacional de Zumbi (20 de novembro).

Pela primeira vez a data será motivo de feriado nacional, depois da promulgação de um decreto presidencial no final de 2023. À ocasião, diferentes secretarias e órgãos do governo estadual entregarão políticas específicas para a população negra paraense nas áreas de saúde, educação, habitação, turismo, entre outras.

A menos de um ano da COP30, o governo estadual possui obras de grande, médio e pequeno porte em todas as regiões e todos os municípios paraenses, seja em áreas prioritárias, como o tripé saúde-educação-segurança, seja em áreas destinadas ao desenvolvimento social e econômico, infraestrutura e geração de emprego e renda.

Muito do que se vê agora é resultado das metas estabelecidas pelo governador Helder Barbalho (MDB) ainda no início de sua primeira gestão, em 2019.

Ao receber o Estado com as finanças detonadas, Helder tratou de unir forças para conquistar uma saúde fiscal estável para buscar investimentos que tornassem realidade aquilo que a população vê mudando o cenário e a vida dos 144 municípios todos os dias.

De acordo com levantamento do Dieese/PA, quem decidiu viajar no feriadão da Proclamação da República teve de encarar aumentos de até 10% no preço das passagens.

