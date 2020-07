Dois estrangeiros e dois brasileiros roubaram avião em Itaituba – Um foi preso pela Policia Militar

Policia Militar de Moraes Almeida prende suspeito envolvido no roubo de aeronave.(Foto:Reprodução)

Segundo a Policia Militar de Moraes Almeida dois estrangeiro e dois Brasileiros participaram do roubo da aeronave.

A Policia Militar de Moraes Almeida prendeu na tarde desta segunda-feira (27), um suspeito de ter participado do roubo de uma aeronave no municipio de Itaituba.

Após saber do roubo e que o piloto foi solto em uma pista de garimpo nas proximidades de Moraes Almeida a Policia começou investigar e chegou até um suspeito de ter participado dando logistica para os ladrões.

Segundo a Policia Militar no comando do Tenente Scalabrim, de Moraes de Almeida, após tomar conhecimento do roubo de um avião do cidadão conhecido por BOLACHA – após análise da situação -foi possivel fazer a captura do nacional EDMAR LUÍS CASADO (vulgo TRIPA) que confessou espontaneamente que participou do referido roubo, na logística.

Que após levantamento preliminar descobrirmos que se tratam de 04 (quatro) indivíduos que participaram efetivamente do roubo, sendo eles:

01 estrangeiro (novo, branco)

01 estrangeiro (rosto queimado)

01 Brasileiro (velho)

01 magro alto

Para policia a aeronave tem destino o exterior (Bolivia) e que a aeronave será será utilizada ara tráfico.

O suspeito preso em Moraes Almeida será encaminhado para a seccional de Itaituba , para os procedimentos cabíveis.

