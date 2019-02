Dois Feridos – Caminhonete colide com caminhão em trecho de rodovia sem pavimentação em Novo Progresso

Uma camionete Toyota/Hilux Preta, nesta tarde de terça-feira (24) se envolveu em um acidente com um caminhão (marca e modelo não informados), na BR-163, em Novo Progresso.

Duas pessoas se feriram gravemente em um acidente envolvendo uma caminhonete de cor preta e um caminhão em trecho sem pavimentação da rodovia BR 163 entre o município de Novo Progresso e distrito de Moraes de Almeida no Pará.

Conforme informações repassadas ao Jornal Folha do Progresso o motorista da camionete trafegava sentido Novo Progresso/Santarém, no momento que fazia uma ultrapassagem no trecho da rodovia BR 163 sem pavimentação com muita poeira acabou perdendo o controle do veiculo e colidindo na lateral do caminhão que seguia no mesmo sentido.

O Motorista foi identificado como Manoel morador da cidade de Nova Guarita no estado do Mato Grosso, ele seguia com destino a cidade de Santarém. O Motorista do caminhão não se feriu.

Na camionete estava o motorista Manoel e outros três passageiros entre eles uma criança que foram socorridos e atendidos no HMNP.

O Motorista teve fratura na perna e está sendo atendido pelo Médico Ortopedista do Hospital Municipal de Novo Progresso, está sob observação e passa bem.

O passageiro identificado como Anderson teve lesões nos órgãos internos e passou por cirurgia na noite desta terça-feira (24), a última informação repassada a poucos minutos pelo hospital, foi que não corre risco de vida, está se recuperando do pós operatório e apresentou melhoras.

A mulher e a criança também foram internadas na emergência do hospital e estão em observação, passam bem.

Por Adecio Piran/Jornal Folha do Progresso

