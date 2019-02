Michel Temer passa mal e é levado para hospital em Brasília

O presidente Michel Temer passou mal no início da tarde desta quarta-feira no Palácio do Planalto. Temer foi encaminhado para o Hospital do Exército, em Brasília, onde recebe cuidados médicos.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do peemedebista. De acordo com a assessoria de imprensa do Planalto, o presidente estava em um evento particular, mas não soube precisar o estado de saúde do peemedebista.

De acordo com informações da Globo News, o mal-estar não teria relação com problemas na coronária, mas com questões urológicas.

Aguarde mais informações

