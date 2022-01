Morre jovem que sofreu acidente a caminho de casa na véspera do Ano Novo, em Oriximiná

Euller Printes morreu após cair de moto em Oriximiná, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vítima tinha saído do trabalho e o pneu da moto estourou provocando grave queda. Familiares alegam negligência no atendimento no hospital, mas a unidade nega.

Morreu no Hospital Municipal de Oriximiná, no oeste do Pará, o jovem que sofreu acidente depois de sair do trabalho e seguir para casa. O caso aconteceu na noite da véspera de Ano Novo, no sábado (31).

De acordo com familiares, o acidente aconteceu na Travessa Carlos Maria Teixeira depois de Euller Printes, de 21 anos, sair da farmácia onde trabalhava. O pneu dianteiro da moto que ele conduzia estourou e provocou uma grave queda.(A informação é do G1 Santarém)

Este slideshow necessita de JavaScript.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e levou o jovem para ao hospital. Ainda segundo familiares, o jovem tinha quebrado costelas. Na unidade, teria ocorrido negligência no atendimento da vítima.

A Secretaria de Saúde de Oriximiná informou que o jovem deu entrada na Hospital Municipal durante madrugada deste sábado (1) e passou pelos procedimentos de reanimação e foi intubado.

Por haver registro de vômito, as equipes suspeitaram de traumatismo fechado de tórax. Euller morreu às 3h.

Na nota, a Semsa esclareceu que havia dois médicos de plantão e mais profissionais de enfermagem, e ressaltou que não houve negligência médica.

Jornal Folha do Progresso em m02/01/2022/09:04:51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...