Mulher é presa após tentar matar criança de 5 anos com faca

Mulher é presa suspeita de tentar matar criança de 5 anos no Pará (Foto: Reprodução Roma News)

Mulher é presa suspeita de tentar matar criança em Vigia

Inquérito foi instaurado para investigar o caso, que foi registrado pela Polícia Militar como roubo majorado com uso de arma branca. Criança foi socorrida por vizinha e hospitalizada em Vigia.

Mulher esfaqueia criança de cinco anos por causa de celular no interior do Pará

Por causa de um celular e um suposto acerto de contas, uma criança de cinco anos foi esfaqueada por uma criminosa, identificada como Patrícia Moraes Brito, mais conhecida como “Pede-pede”, no município de Vigia de Nazaré, no interior do Pará. O crime aconteceu neste sábado, 1 de janeiro de 2022. (As informações é do Romanews)

De acordo com informações da acusada, o pai da criança estava lhe devendo uma quantia em dinheiro da venda de um aparelho celular, e que teria ido até a casa do homem fazer a cobrança.

Na residência só estava a criança que teve o celular puxado de suas mãos por Patrícia, porém, reagiu segurando o aparelho, momento em que de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra a criança.

Depois da ação, uma vizinha chamou a polícia, e logo em seguida levou a criança para o hospital que segue estável.

Já a acusada, foi encontrada em sua residência e levada pela Policia Militar para a Unidade Integrada de Polícia de Vigia para procedimentos cabíveis.

Por:JornalFolha do Progresso em 02/01/2022/08:41:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...