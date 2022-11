Jovem é morto a golpes de arma branca em Uruará (PA)

(Foto: Reprodução) – Violência que não para ceifa a vida de mais uma pessoa na cidade de Uruará (PA).

Na madrugada de domingo (20), um homem foi assassinado e outro ficou ferido, ambos a golpe de arma branca do tipo canivete ou faca. Um suspeito de cometer os crimes foi detido.

De acordo com informações policiais, o caso ocorreu numa casa de shows do Bairro Jardim Morumbi, durante uma bebedeira houve um desentendimento entre os envolvidos culminando no esfaqueamento. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Uruará (HMU). O nacional, Kaio Barbosa ficou ferido com um golpe na região das costas e após atendimento médico não corre risco de morte. Já o nacional, Paulo Ricardo dos Santos Cajado, de 19 anos, recebeu um golpe na altura do peito não resistiu e já chegou a unidade hospitalar sem vida.

Segundo informações de populares, Paulo teria tentado defender um amigo que seria seu patrão e acabou levando a pior, ficando sem a vida.

Após ser acionada a Polícia Militar por volta da 5 horas da manhã, a guarnição do sargento Cleberson, cabo Mendes, soldado Dutra e soldado Batista, conseguiu localizar o suspeito apontado como sendo o autor dos crimes, o nacional Maylon do Nascimento Lima, de 20 anos, ele estava nas proximidades do HMU.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O caso será apurado pela Polícia Civil. (Com informações do Gazeta Real).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/09:43:49

