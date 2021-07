Dois homens são encontrados executados a tiros em Guarantã do Norte

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais civis começam as investigações para descobrir as identidades das vítimas e a motivação das mortes. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e reconhecimento oficial.

Na manhã desta última quarta-feira (14), dois corpos masculinos foram encontrados por populares a beira de um riacho na localidade da Linha do Morto, zona rural de Guarantã do Norte.

