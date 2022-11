Pai é preso por estuprar as duas filhas de 10 e 12 anos em Altamira

(Talison Lima/Foto:Ascom PCPA) – O homem foi encontrado em um bar onde recebeu voz de prisão em flagrante

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de cometer o crime contra as duas filhas, uma de 10 e outra de 12 anos de idade. A prisão ocorreu na última terça-feira (8), em Altamira, no sudoeste do Pará.

De acordo com a PC, a ação foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do município de Altamira e contou com o apoio da equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Após uma denúncia realizada pela instituição de ensino onde as vítimas estudam, os agentes iniciaram diligências para localizar o suspeito.

Com as informações obtidas a partir dos depoimentos de testemunhas, o homem foi encontrado em um bar onde recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente para os procedimentos cabíveis e se encontra à disposição da Justiça. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 09/11/2022/17:27:59

