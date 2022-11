Dois suspeitos de estupro em série são presos no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Os indivíduos foram acusados de estupros de mulheres e crianças nos municípios de Parauapebas e Santarém Novo

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de estupros em série de mulheres e crianças nos municípios de Parauapebas e Santarém Novo, no interior do Pará. Eles foram recolhidos e estão à disposição da Justiça. Os dois tinham mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Estado.

Um dos presos chama-se Thiago Silva de Jesus, ele foi preso na última segunda-feira (7) na cidade de Parauapebas, sudeste paraense. O indivíduo é acusado de cometer estupros na área do Complexo VS 10. Por ser suspeito de estuprar ao menos três mulheres, o homem ficou conhecido como o “Maníaco da VS 10”.

Segundo a Polícia Civil local, ele estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça a pedido da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (Deof). Após ser ouvido, ele foi encaminhado para o Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Segundo suspeito de estupro preso

Em Santarém Novo, nordeste paraense, outro homem suspeito de estupro em série foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na segunda-feira (7). O homem, que não teve a identidade divulgada, foi acusado de abusar sexualmente de duas meninas, de 9 e 12 anos, mas há suspeitas de que existam outras vítimas.

Polícia Federal diz que prisão é resultado da inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária.

Acusado de estupro de vulnerável é preso em navio que passava por Belém

A Polícia Civil informou que, por meio da Superintendência Regional do Caeté (6ª RISP), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, no município de Santarém Novo, nordeste do estado. Após os procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário. (Com informações do site Gazeta do Pará).

