Em reunião convocada pelo Prefeito Gelson Dill(MDB), produtores rurais e pecuarista assumem compromisso com desmatamento zero em Novo Progresso;VÍDEO

Em reunião realizada no Centro de Eventos na manhã deste domingo 13 de outubro de 2024, com presença de políticos estaduais,municipal , representantes de sindicato e produtores o prefeito Gelson Dill (MDB), assumiu compromisso de ajudar nas demandas municipais nas questões ambientais, no entanto enfatizou que para isso será necessário a conscientização dos atos ilegais e legais até que alguma medida seja tomada e para que o governo federal tome conhecimento e confie nas ações dos produtores e pecuarista de Novo Progresso. “ É necessário que todos tomem o conhecimento da gravidade do problema e tenham consciência que o desmatamento zero seja tomado com meta para termos argumentos em reivindicar nossas propostas” disse Dill. Medidas assim já forma tomadas pelo Governo do Estado desde 2024.

Governador Helder Barbalho – Em Nova Iorque, onde participou da Semana do Clima,em 2024 o governador reforçou o seu compromisso com a preservação da Amazônia e projetou zerar o desmatamento ilegal no Estado até 2025.

O Governador Helder Barbalho anuncia seu compromisso para eliminar o desmatamento e a conversão de vegetação nativa de áreas de Alto Valor de Conservação (AVC), para fins agrícolas, de todas as suas cadeias de fornecimento até o fim de 2025.

“Quando falamos em legado ambiental da COP 30, eu entendo que somos capazes de chegar em 2025 com desmatamento ilegal zero no estado do Pará, porque é o caminho que nós estamos traçando”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho, nesta sexta-feira (22), ao participar do evento Casa Amazônia, que ofereceu painéis de discussão sobre a região para os interessados nos temas relacionados ao Pará. Em Nova Iorque, onde participa da Semana do Clima, o governador reforçou o seu compromisso com a preservação da Amazônia.

“Se nós fizemos uma avaliação, reduzimos o desmatamento no Pará de 2021 para 2022, em 21%, foi o melhor ano desde 2019, mesmo com todo o negacionismo nacional. Quando chegamos em 2023, nos primeiros oito meses, reduzimos em 48% e em agosto de 2023, reduzimos em 70% o desmatamento em comparação com agosto de 2022. Nos primeiros 20 dias de setembro, já reduzimos em 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, quando eu destaco esses meses, não é por conveniência, é porque quem mora na Amazônia sabe que se nós vencermos o segundo semestre, nós vencemos o ano, na questão do desmatamento, que envolve também a redução de emissões, restauro e compensação”, explicou Helder Barbalho.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/07:28:14

