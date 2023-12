Dona de garimpo ilegal é presa e equipamentos são destruídos no sudeste do Pará; VÍDEO mostra explosões

Operação “Sítio Boa Sorte” foi realizada nesta quinta-feira (14) pela Polícia Federal e Ibama.

A dona de um garimpo ilegal em Itupiranga, no sudeste do Pará, foi presa nesta quinta-feira (14) em uma operação da Polícia Federal e Ibama. No local, equipamentos de extração de ouro foram apreendidos e 15 trabalhadores foram encontrados em situação degradante.

Segundo as investigações, o valor estimado do ouro extraído ilegalmente seria de R$ 5,7 milhões, com impacto socioambiental de aproximadamente R$ 22,3 milhões.

Entre os itens apreendidos e inutilizados estão uma escavadeira, mil litros de combustível e sete motores bombas. A inutilização é prevista em lei para os casos em que não é possível remover o equipamento apreendido, informou a PF.

O Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho devem ser notificados por ofício para atuar na situação dos trabalhadores, que estavam em situação degradante.

O garimpo de ouro ilegal tem área de mais de 10 hectares e os resíduos de garimpagem estariam se sedimentando no leito dos rios da região, principalmente no Rio da Direita, afluente do Rio Cajazeiras, que deságua no Rio Tocantins.

De acordo com a PF, a extração ilegal e predatória de ouro na região é responsável pela grave contaminação por mercúrio no rios, bem como a contaminação do solo.

Os responsáveis podem responder por crimes ambientais, de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros. As investigações da Operação Sítio Boa Sorte seguem em andamento.

Fonte: Por g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/22:00:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...