Polícia Civil apreende 43 quilos de cocaína no nordeste do Pará

(Foto:Divulgaçã/PCPA) – A Polícia Civil do Pará, através da atuação de agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) de Belém, apreendeu cerca de 38 tabletes de cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 43 quilos. A apreensão aconteceu na terça-feira (7).

O delegado Rodrigo Torres, diretor da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) do Amazonas, explicou que houve troca de informações entre as delegacias especializadas de Belém e do Amazonas. “Através disso (repasse de informações) obteve-se o conhecimento acerca da mercadoria ilícita que estava sendo transportada de Manaus (AM) para a capital paraense, momento em que foram iniciadas as diligências, no porto localizado na avenida Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha”.

O material foi apreendido durante a verificação da carga de uma balsa. As substâncias foram encontradas entre uma remessa de placas solares que tinha como destino a cidade de Fortaleza (CE).

“O Pará é utilizado pelos grupos criminosos como rota de passagem para remessas de droga, portanto, o trabalho da Denarc precisa ser desenvolvido com inteligência e paciência na identificação das cargas e constituição dos elementos materiais que possibilitem a responsabilização criminal de todos os envolvidos”, destacou o titular da Denarc de Belém, delegado Fausto Bulcão.

Os proprietários do material ilícito já foram identificados através do trabalho investigativo dos agentes e serão devidamente responsabilizados pelo crime, conforme a comprovação da materialidade obtida através da apreensão.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2023/15:14:36

