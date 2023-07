Dona de ‘Lovezinho’, Treyce lança novo hit ‘Favela’, versão ‘Umbrella’ de Rihanna

“Favela”, de Treyca, chega com versos de empoderamento que falam sobre a importância de se valorizar e se libertar de relacionamentos.tóxicos. “ (Foto:Divulgação/Gringa Filmes).

Música chega com videoclipe gravado no Rio de Janeiro.

A música “Lovezinho” ganhou as plataformas de músicas de forma viral, mesmo que você não saiba toda a música, com certeza sabe uma parte dela e já se viu dançando “seu corpo suado e você por cima de mim, quando eu te encontrar, é sequência de lovezin”. A canção tocou em todos os lugares, literalmente, no Big Brother Brasil 23 também fez parte das festas. Treyce é a responsável pela música!

“O sucesso de ‘Lovezinho’ foi realmente surpreendente, trouxe muitas mudanças para minha vida e sou muito grata por isso. Mas acho que cada lançamento tem sua própria história, então não vejo isso como um peso para minhas próximas músicas. Estou vivendo uma nova fase e trabalhando para trazer muitas novidades para o público. Meu objetivo é lançar singles que reflitam minha personalidade, que empoderem outras mulheres e que mostrem que as garotas também têm liberdade de se expressar da forma que desejam”, pontua.

Assista ao vídeo:



Agora a cantora chega nas plataformas de música com “Favela”. A música é uma versão autorizada do grande sucesso “Umbrella” de Rihanna, que tem a produção de Stargate e Tropkillaz. “Eu sou apaixonada por essa música, ela fala de liberdade, de empoderamento feminino e que com toda a certeza me representa muito. Ela é uma versão de uma canção que é uma das minhas maiores inspirações, e foi feita ao lado de grandes produtores. Eu não poderia estar mais feliz com o resultado! Estou com muitas expectativas e espero que o público ame tanto quanto eu”, disse.

Com 17 anos, Treyce explodiu na música de forma bombástica. Misturando piseiro, funk e brega, ela viralizou no Tik Tok, Instagram e nas plataformas de música. Com um som dançante, seu sucesso veio junto com uma coreografia que não saia da cabeça das pessoas. Porém, “Lovezinho” sofreu com alguns problemas jurídicos por questões de direitos autorais, já que ela seria uma versão de ‘Say It Right. Agora’, de Nelly Furtado.

“Infelizmente, acredito que isso [polêmica] faz parte da indústria da música, mas eu procuro me manter focada no meu trabalho. O mais importante para mim é focar nas partes boas, no carinho que recebo diariamente dos meus fãs, e claro, continuar lançando minhas músicas”, avalia.

Treyce começou a tocar na igreja e como característica da sua idade, ela domina as mídias sociais e usa desse recurso para divulgar a sua música: “Acho que hoje é quase impossível lançar algo sem pensar nas redes sociais, porque através delas conseguimos se conectar e ter essa troca direta com o público. “Favela” possui muitas batidas e uma energia incrível, então preparamos uma coreografia especial e esperamos que as pessoas se joguem na dança e curtam muito.”

Fonte:Bruna Dias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/15:09:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...