Trio de estelionatários é flagrado com 65 cartões de crédito em Ipixuna do Pará

Foram apreendidos 65 cartões de crédito, 7 maquininhas de cartão, 9 celulares e 3 notebooks.

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante na quarta-feira (27), no KM 229 da rodovia BR-010, no município de Ipixuna, no nordeste do estado.

O carro no qual estava o bando foi parado durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. No interior do veículo, os policiais encontraram 65 cartões de crédito em nome de terceiros, sete maquininhas de cartão, nove celulares e três notebooks.

Os ocupantes do veículo, quando questionados, apresentaram versões divergentes e confusas acerca da viagem e alegaram operar no ramo de Bitcoin.

Em consulta aos sistemas policiais, foi possível verificar que um dos ocupantes possuía em seu desfavor dois boletins de ocorrência pelo crime de estelionato, relacionados à participação em pirâmides financeiras no Sergipe.

Diante dos fatos, os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna, para realização dos procedimento legais cabíveis, em tese, pelo crime de estelionato.

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/17:21:30

