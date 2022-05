Dono de Casa de Show bate de facão em catadora de latinhas em Itaituba;vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações, a mulher tem 50 anos e seria usuária de drogas; vitima teria ido buscar latinhas de cerveja no clube Selva Beer, de propriedade do agressor, localizado no bairro Floresta na cidade de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso).

You May Also Like