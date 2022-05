Familiares de Marcos Paulo Dallapria , procuraram o Jornal Folha do Progresso para divulgar o desaparecimento do irmão. (Foto: Arquivo Familiar)

Irmão de homem desaparecido há 20 dias em Novo Progresso pede ajuda para encontra-lo.

Conforme relatou o irmão, Marcos Paulo Dallapria de 28 anos, trabalhador de garimpo na região do Jardim do Ouro, residia em Novo Progresso. Marcos estava em Novo Progresso onde mantinha contato com familiares no Mato Grosso diariamente, nos últimos 20 dias não entrou em contato, não mandou notícias e as mensagens via celular não é recebida.

O irmão que reside na cidade de Nova Maringá (MT), pediu ajuda para divulgar o desaparecimento, já comunicou o fato para polícia, no entanto, pede para quem souber do paradeiro do irmão Marcos Paulo Dallapria que entre em contato no telefone ( 65) 996468403.

