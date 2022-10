Dono de comércio é assassinado a tiros em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima morreu na hora, alguns dos disparos atingiram a região da cabeça de Heraldo. Outra pessoa, que seria funcionário do estabelecimento, também teria sido atingida pelos disparos na perna. O Confirma Notícia apura mais detalhes sobre o caso. (Com informações do Confirma Notícia).

Segundo informações preliminares, a vítima identificada como Heraldo Carneiro, vulgo “Pretinho”, de 40 anos, estava dentro do estabelecimento comercial, no qual era proprietário, quando um criminoso chegou em uma motocicleta e atirou diversas vezes contra ele.

You May Also Like