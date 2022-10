Após denúncia, PM prende traficante que escondia droga enterrada e uniforme da Força Nacional em Novo Progresso;Vídeo

Após denúncia, PM prende traficante que escondia droga enterrada no quintal de residência em Novo Progresso (Fotos: Divulgação Policia)



Na noite desta quinta-feira, 20 de outubro de 2022, ação da polícia Militar no comando Sargento Maduro, Soldado Gilberto e Soldado Chagas, apreendeu drogas, dinheiro, celulares e três pessoas pelo crime de tráfico de drogas em Novo Progresso.

Segundo a PM, ao serem acionados pelo grupo moto tático por volta das 21h00min desta quinta (20), que em abordagem em via pública, foi encontrado com o nacional Adélson Souza e Silva, uma trouxa análoga à maconha, que o mesmo informou que havia comprado de dois indivíduos em frente ao hotel Tropical, no bairro Santa Luzia, quando a guarnição se deslocou até o local onde foi encontrado os nacionais: Inotoloramos Dos Santos Sousa e Eduardo Grama Fonseca e com os mesmos foi encontrado aproximadamente 140 gramas análoga à maconha, uma trouxa análoga à cocaína, uma balança de precisão, uma munição calibre 38 intacta, duas munições calibre 32 intactas, dois aparelhos celulares e dinheiro. Ao serem interrogados informaram que haviam deixado uma arma em uma residência no bairro Escrimin. A guarnição se deslocou até o local onde foi abordado o nacional José Carvalho da Silva, com o mesmo foi encontrado meia barra análoga à maconha, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, dinheiro e uniforme da Força Nacional. Em conversa com José o mesmo informou haver outro conhecido por Tubarão que estava com a arma, porém o mesmo estava na rua, que também informou haver uma quantidade de drogas enterrada no quintal e apontou o local, cavado e encontrado um balde com 14 (quatorze) peças análogas à maconha prensada, pesando 4,300 (quatro quilos e trezentas gramas), diante dos fatos todos foram conduzidos para delegacia para procedimentos cabíveis, bem como todos materiais apreendidos.

Assista no YouTube

Assista no Twitter

Polícia apreende droga,dinheiro e munição em residência de Novo Progresso-PA (Droga estava enterrada no quintal da residência)https://t.co/InzGXguL5M pic.twitter.com/B9edM9gctc — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) October 21, 2022

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/10/2022/16:04:24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...