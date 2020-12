Dono e três funcionários de empresa de mineração são presos em Curionópolis, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PF, a matéria prima apreendida é pertencente a União Federal, constituindo tal conduta em crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, além de crime ambiental e organização criminosa. Somadas as penas podem chegar a 13 anos de prisão.

Na operação, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 34 mil, quatro caminhões, três veículos, um trator, uma pá carregadeira e três britadores móveis de grande porte, mídias eletrônicas e documentos. Durante a abordagem da PF um dos donos da empresa tentou fugir e ainda determinou a retirada dos trabalhadores do local no comento da chegada da polícia

You May Also Like