Doze pessoas são presas em flagrante por dirigirem alcoolizadas em Salinópolis, no Pará, durante festas de fim de ano

Ações de fiscalização continuam até esta segunda-feira (3). — Foto: Agência Pará

Prisões ocorreram durante operação ‘Festas Seguras’ do dia 31 de dezembro até a manhã deste domingo (2).

A Polícia Civil prendeu em flagrante 12 pessoas no município de Salinópolis, um dos principais destinos no réveillon do estado, pelo crime de alcoolemia, que é quando o condutor se apresenta sob influência de substância que altera a condição psicomotora. As prisões ocorreram do dia 31 de dezembro até a manhã deste domingo (02). (A informação é do G1PA)

Os dados foram divulgados neste domingo (2), no balanço da operação ‘Festas Seguras’, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e realizada durante as comemorações de final de ano.

De acordo com a PC, os autuados foram apresentados por equipes do Departamento de Trânsito (Detran). Após as prisões em flagrante, foram instaurados 12 inquéritos policiais para apurar os casos. 11 condutores pagaram fiança e foram liberados. Um deles permanece custodiado na Unidade Policial.

As ações de fiscalização continuam até esta segunda-feira (3), feitas de forma integrada com órgãos de segurança pública do estado.

Balanço

A Polícia Civil divulgou que desde o início da Operação, no dia 24 de dezembro, até a manhã deste domingo (02), foram contabilizados 524 boletins de ocorrência, 83 prisões efetuadas. 24 delas foram pelo crime de alcoolemia. Também foram cumpridos 12 mandados de prisões expedidos pela Justiça e 122 inquéritos instaurados.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...