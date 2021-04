Mulher descobre que irmão morreu ao procurar por ele em delegacia de Parauapebas

Reginaldo era operador de máquinas pesadas numa empresa de obras diversas (Foto:Redes Sociais)

O homem morreu em um acidente de trânsito. No bolso, o crachá da empresa onde trabalhava. Ele não tinha dormido em casa.

Reginaldo de Andrade Silva, de 40 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada de sábado (3), em Parauapebas, sudeste do estado. Ele estava de moto. Possivelmente, colidiu com outro veículo, na rodovia municipal Faruk Salmen bairro Nova Vitória.

Na colisão foi arremessado para longe da moto e bateu a cabeça violentamente. Estava sem capacete e morreu na hora, sem chance de socorro. A identidade dele foi confirmada pelo crachá da empresa onde trabalhava, que estava no bolso dele. Porém, a família só soube da tragédia horas mais tarde.

A vítima do acidente fatal trabalhava como operador de máquinas pesadas, em uma empresa de obras diversas. Como não havia dormido em casa, a esposa de Reginaldo começou a perguntar para familiares dele.

Uma das irmãs do operário resolveu ir procurar por ele na Delegacia de Parauapebas. Estava preocupada de ele ter sido preso ou algo parecido, mas não imaginava que ele tivesse morrido. Foi então que o boletim de ocorrência, com o registro da morte dele, foi encontrado. A família então reconheceu o corpo no Instituto Médico Legal (IML).Há duas hipóteses para o que ocorreu: uma colisão com outro veículo — não havia nenhum por perto — e a perda de controle da moto por motivos diversos.

O corpo passou por exame toxicológico para saber se Reginaldo estava sob efeito de álcool ou outras drogas ilícitas. Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil para chegar à real causa da morte e elucidar totalmente o caso. Há câmeras no entorno do local do acidente fatal e que foram solicitadas para análise.

