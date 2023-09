Doze presos não voltam para o presídio em Santarém

Cadeia Pública (Foto: Reprodução ) – A polícia realiza buscas na região e nas proximidades para encontrar os foragidos que saíram para visita temporária

No Brasil é comum que alguns detentos tenham direito de sair do presídio para visitas à família, principalmente em datas comemorativas, como dia dos pais, das mães e outros feriados. O benefício jurídico tem como nome técnico “saída temporária”, ou seja, é preciso retornar após o tempo estabelecido.

Durante o benefício, todos os custodiados usam tornozeleira eletrônica para o controle do sistema penitenciário. Contudo, mesmo com essa restrição, muitos não voltam estando expostos aos rigores da lei.

Uma das manobras utilizadas por quem não volta é a desativação da tornozeleira eletrônica fazendo com que os mesmos não retornam aos presídios.

Isso foi o que aconteceu em Cucurunã, localidade de Santarém (PA). Doze presidiários saíram para os festejos de Dia dos Pais e até o momento não retornaram.

O sistema prisional, juntamente com a Polícia Militar de Santarém e o poder judiciário juntam forças para encontrar os doze foragidos, e contam com a ajuda da população para mais informações sobre os presos.

Fonte:DOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/09/2023/6:49:08

