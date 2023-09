Ciclone do RS: nove moradores de Muçum estão desaparecidos, diz governo

Destroços de casas atingidas por enchente após passagem de ciclone extratropical, em Muçum (RS) — (Foto: REUTERS/Diego Vara)

Levantamento da Defesa Civil foi divulgado na noite de quarta-feira (6). 37 pessoas morreram e mais de 70 cidades sofreram estragos.

Nove moradores de Muçum, na Região Central do estado, estão desaparecidos após a passagem do ciclone extratropical e as intensas chuvas que atingiram o RS no início da semana. O levantamento foi publicado pela Defesa Civil estadual, na noite de quarta-feira (6).

O número de mortes registradas na cidade foi atualizado, após revisão. Dos 15 óbitos registrados inicialmente, o total foi atualizado para 14. A cidade é a que mais registra mortes após a passagem do ciclone.

Nesta quarta-feira (6), os corpos das vítimas de Muçum e das de Roca Sales foram levados ao Departamento Médico Legal de Porto Alegre, para a identificação.

Os nomes dos desaparecidos não foram divulgados pela Defesa Civil. Além da estatística estadual, prefeituras também têm contabilizado relatos de pessoas que não haviam sido encontradas por parentes. Em Estrela, no Vale do Taquari, a prefeitura divulgou nesta quarta uma lista com mais de 30 nomes de pessoas consideradas desaparecidas.

No total, são 37 mortes. Veja abaixo por cidades:

*Cruzeiro do Sul – 3

*Encantado – 1

*Estrela – 2

*Ibiraiaras – 2

*Lajeado – 3

*Mato Castelo – 1

*Muçum – 14

*Passo Fundo – 1

*Roca Sales – 9

*Santa Tereza – 1

Mapa mostra cidades que registraram mortes no ciclone do RS — Foto: Arte/g1

Com pouco mais de 4,6 mil habitantes, Muçum sofreu de forma severa com os impactos da chuva. Vias foram tomadas pela água que inundou o município. De acordo com as autoridades, mais de 85% da cidade foi atingida pela enchente, incluindo residências, escolas, estabelecimentos comerciais, o hospital e o cemitério.

As mortes registradas no Rio Grande do Sul já superam a maior tragédia natural das últimas quatro décadas no estado, quando 16 pessoas morreram em junho.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/09/2023/6:49:08

Publicado por Jornal Folha do Progresso

