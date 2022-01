Duas apostas dividem prêmio de R$ 378 milhões da Mega da Virada

Duas apostas de RJ e SP dividem prêmio de R$ 378 milhões da Mega da Virada

Duas apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio recorde da Mega Sena da Virada neste ano. Cada uma receberá mais de R$ 189 milhões (exatos R$ 189.062.363,74). As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP).

Os números sorteados foram 12 — 15 — 23 — 32 — 33 — 46.

Outras 1.712 apostas ganhadoras acertaram a quina, e cada uma terá direito ao valor d R$ 50.861,33. Outras 143.494 apostas acertaram a quadra e cada uma terá ao valor de R$ 866,88.

Quando será o próximo sorteio regular da Mega-Sena?

O próximo sorteio convencional da Mega-Sena, realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, está marcado para o dia 5 de janeiro de 2022. A estimativa, segundo a Caixa, é de que o prêmio seja de R$ 3 milhões.

Como faço para participar do próximo sorteio regular da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Jornal Folha do Progresso em 01/1/01/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...