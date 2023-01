Policia de Sinop (MT) confirma prisão de 3 acusados de envolvimento no sequestro de produtor rural de Alta Floresta

Delegado confirma prisão em Sinop de 3 acusados de envolvimento no sequestro de produtor rural (Fotos:Reprodução)

O delegado da Polícia Civil de Alta Floresta, Thiago Marques Berger, confirmou ao Só Notícias, a prisão de dois homens e uma mulher, há pouco, no bairro Jardim Buritis, em Sinop. O trio é suspeito de envolvimento no desaparecimento do produtor rural Valdir Lanza, de 55 anos, desde o dia 6 de janeiro, em Alta Floresta. O delegado detalhou que uma Honda XRE vermelha com registro de roubo em Alta Floresta, porções de entorpecentes, duas balanças de precisão, cadernos de anotações para o tráfico, balaclava e outros objetos foram localizados com os suspeitos.

Leia mais:Camionete de produtor rural desaparecido de Alta Floresta (MT) é encontrada em Novo Progresso-PA

Não há informações sobre o paradeiro da vítima. Os acusados foram encaminhados à delegacia e devem prestar depoimentos. Segundo o delegado, um dos detidos é o mesmo que apareceu nas filmagens com a caminhonete do produtor rural, no pedágio da MT-320. A ação para prisão dos acusados foi realizada pelos investigadores da Polícia Civil de Alta Floresta e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop.

Conforme o Jornal Folha do Progresso já informou, na última quinta-feira (19) a caminhonete de Valdir Lanza foi encontrada próximo de uma estrada vicinal na zona rural de Novo Progresso, no Pará. O veículo estava sem placa e foi removido para passar por perícia.

Valdir foi visto por último quando saiu de casa no dia 6, por volta das 19h30, e desde então a família não teve mais notícias. A polícia identificou que a caminhonete dele foi vista passando horas depois passando no pedágio da MT-320, entre Nova Santa Helena e Colíder com outra pessoa conduzindo.

25/01/2023

