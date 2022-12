Duas jovens morrem em grave acidente na MT-130 em Mato Grosso; motorista fugiu

Amanda Guimarães Maciel, 18 anos, não resistiu e faleceu, ontem, após grave acidente envolvendo um Fiat Mobi e o Toyota Corolla na MT-130, na zona rural de Primavera do Leste (243 quilômetros de Cuiaba). A colisão foi sábado, por volta das 18 horas. A outra jovem, Priscila Carvalho de Oliveira, de 21 anos, teve o óbito confirmado no local do acidente.

As duas foram sepultadas esta manhã, no município de Paranatinga, onde residiam. A câmara municipal lamentou nas redes sociais. “As famílias enlutadas os nossos sinceros sentimentos”, disse o comunicado

De acordo com a Polícia Militar, as duas vítimas fatais estavam no Mobi com mais duas mulheres. O resgate foi feito pela concessionária que administra a rodovia e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu).Amanda faleceu ontem, no hospital de Rondonópolis, segundo informou a funerária São Francisco.

Conforme o boletim da PM, testemunhas relataram que o veículo Fiat seguia na MT 130 para convergir sentido Primavera do Leste. Neste momento, o veículo Corolla, que seguia na estrada de acesso lateral, não respeitou a preferência e adentrou na rodovia, vindo colidir com o Fiat, que capotou e parou cerca de 100 metros da via.

Ainda conforme o registro policial, o condutor do Corolla fugiu com apoio de uma caminhonete Amarok, sentido Primavera do Leste. Foi registrado no boletim, que o “motorista do Corolla estaria em uma festa nas proximidades”.

O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil. O local foi isolado para análises da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Não há informações sobre o estado de saúde das duas outras mulheres feridas.

