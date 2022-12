Pastor evangélico é preso em Jacundá, no PA, suspeito de estuprar criança

(Foto:Reprodução) – Homem de 55 anos é natural de Rondônia e era procurado pela polícia desde 2019.

Nesta terça-feira (6) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um pastor evangélico procurado pela justiça pelo crime de estupro de vulnerável, durante fiscalização no município de Jacundá, sudeste do Pará.

Natural de Porto Velho, em Rondônia, o homem de 55 anos atuava como pastor em Sena Madureira, no Acre, e realizava “pregações” nas ruas da cidade. O mandado de prisão havia sido expedido em 19 de dezembro de 2019.

O Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF recebeu uma denúncia anônima, de que um foragido da justiça estaria na condição de passageiro em um ônibus interestadual com rota pela rodovia BR-230.

Em decorrência da queda de uma ponte que liga o município de Marabá a Novo Repartimento, o ônibus seguiu pela PA-150 no município de Jacundá, momento em que foi abordado pela equipe para a averiguação da denúncia. O ônibus realizava o itinerário São Luís, no Maranhão, a Santarém, no Pará.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe localizou um mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor de um dos passageiros, expedido no estado de Rondônia.

Diante dos fatos, o passageiro foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jacundá para a realização das medidas cabíveis. A prisão teve o apoio da Polícia Penal de Sena Madureira, no Acre. (Com informações do g1 Pará — Belém).

