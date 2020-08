Duas pessoas ficam gravemente feridas em acidente na BR-163, próximo a Moraes Almeida

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão baú, deixou duas pessoas gravemente feridas na tarde desta quinta-feira (27), na BR-163, a cerca de 15 km do distrito de Moraes Almeida, em Itaituba. (Foto:Via WhatsApp )

De acordo com informações apuradas, no caminhão baú, que partiu do distrito de Castelo dos Sonhos com destino a Moraes Almeida, havia dois ocupantes identificados como Gerson Rodrigues, Sub-Tenente aposentado da Polícia Militar, e outro pelo prenome de Cássio.

Colisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (27). Foto: reprodução

Em razão da violenta colisão, Cássio acabou ficando preso às ferragens. Há suspeita de que o Sub-Tenente tenha quebrado alguns membros inferiores. Ambos foram socorridos e até o fechamento desta matéria aguardavam aeronave para transferência.

“Nós vinha de Castelo dos Sonhos. Se aproximando, a carreta veio desgovernada lá de cima e pegou a gente de cheio. Eu me joguei fora do carro com as pernas quebradas. Sai rolando”, relatou o sub-Tenente.

Por outro lado, a carreta era conduzida por um homem identificado como Niraldo Vicente Calisto. Ele e a esposa sofreram escoriações leves.

Em relato que diverge em partes com o do sub-Tenente, Niraldo contou que trafegava em uma ladeira escorregadia quando a suposta interferência do caminhão baú acabou ocasionando na colisão.

“A pista tava muito lisa. Eu vinha descendo devagar, inclusive desliguei o freio motor quando sai de Moraes. Quando chegou na curva, o caminhão vinha subindo e ele não obedeceu a dianteira e foi pra pista contrária. Nós ia bater de frente, não ia escapar um de nós”.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações Plantão 24horas News

