Catadores de recicláveis acham mais de R$ 35 mil em cofre deixado para sucata pela Polícia Civil

De acordo com a associação, catadores desmontaram o cofre para ser vendido como sucata após o objeto ter sido deixado pela polícia no local, quando encontraram a quantia em um fundo falso. A Acrepom chamou a polícia para devolver o montante.

