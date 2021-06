Duas pessoas morrem atropeladas por adolescente em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas às pressas para o Hospital Regional Público da Transamazônica, onde deram entrada ainda com vida, mas não resistiram aos ferimentos.

O adolescente fugiu do local do acidente, mas foi representado pelo pai na delegacia, que assumiu a responsabilidade da situação e contou que o filho pegou o carro sem sua autorização enquanto dormia.

(Foto:Reprodução) – O acidente aconteceu na segunda-feira (7) em uma zona rural de Altamira, na estrada que dá acesso à Princesa do Xingu, sudoeste paraense. O autor do atropelamento é um adolescente de 16 anos.

