Mãe mata suposto estuprador de filha no Pará

(Foto:Reprodução) – Uma série de homicídios foram registrados desde o fim de semana em cidades do interior do Pará.

Os crimes ocorreram logo após um corpo ser encontrado em Parauapebas, depois que um vídeo começou a circular nas redes sociais, em que criminosos aparecem arrancando e fatiando o coração da vítima.

Na manhã de segunda-feira (7), dois assassinatos foram registrados no município de Igarapé-Miri, no nordeste paraense. As vítimas são do sexo masculino.

A primeira morte ocorreu no complexo de feiras e mercados da região. Segundo informações preliminares, uma mulher efetuou vários disparos contra um homem, que teria abusado sexualmente de sua filha.

O segundo crime foi registrado na rua Padre Vitório, no bairro do Jatuíra, onde uma casa foi invadida e um homem foi executado a tiros.

Os corpos foram levados para o necrotério do hospital Sant’ana, em Igarapé-miri, para serem realizados os procedimento cabíveis. As vítimas ainda não tiveram as suas identidades divulgadas.

Aparentemente, segundo a polícia, os crimes não apresentam nenhuma relação. A Polícia Civil deve investigar os assassinatos.

Por:RG15/O Impacto com informações Papo Carajás

