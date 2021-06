Câmara aprova texto-base que legaliza o cultivo de maconha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisou o Projeto de Lei 399/15 aprovou, na manhã desta terça-feira (8), o texto-base de proposta favorável à legalização do cultivo da Cannabis sativa no Brasil.

Assunto é polêmico e dividiu opiniões entre os deputados. Votação precisou do “voto de minerva” do relator da comissão

Criada em 2019, a comissão especial fez 12 audiências públicas, além de recolher informações no Brasil e no exterior | Foto:Freepik

