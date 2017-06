Duas procissões de fiéis marcam o Dia de Corpus Christi em Santarém, PA

Com hinos e orações, cortejos saíram dos bairros Floresta e Caranazal. Missa campal foi realizada após a chegada da multidão na Igreja do Santíssimo.

O Dia de Corpus Christi, celebrado durante a Festa do Santíssimo Sacramento, reuniu centenas de fiéis católicos nesta quinta-feira (15), em Santarém, no oeste do Pará. Duas procissões percorreram ruas do município até a Igreja do Santíssimo Sacramento, onde ocorreu uma missa campal.

Após missas solenes, por volta das 17h, as procissões saíram da igreja Santa Rita de Cássia, no bairro Floresta, e da igreja São Francisco de Assis, localizada no bairro Caranazal. Este é o único dia do ano que o símbolo do Santissímo sai às ruas em cortejos.

Hinos e orações foram feitos durante todo o trajeto. Esta tradição é considerada uma das mais importantes da igreja católica. Para o sacerdote anfitrião, Frei Marcos Bezerra, que participa desde pela primeira vez em Santarém desde a organização, o momento é uma grande festa. “Para chegar hoje, o dia da festa, é feito um planejamento que começa em fevereiro, mas intensifica em abril. É pensado nos mínimos detalhes, desde a cerimônia até a segurança”, conta o sacerdote.

A autônoma Rosângela Sena participa ativamente do festejo há mais de 30 anos e considera o momento como um encontro familiar. “Minha mãe, filhos, irmãos, estão todos aqui. Consideramos a maior festa do ano, junto à festa da Imaculada Conceição, que acontece em dezembro. É uma festa tradicional, o ponto mais alto da nossa vida cristã”, enfatiza.

Festividades do Santíssimo

A programação das festividades do Santíssimo Sacramento, padroeiro do bairro Santíssimo, conta com missas e vigílias. Após as missas, ocorre a parte social, com venda de comidas típicas e atrações culturais no palco montado na praça da a igreja.

