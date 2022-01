Ministério requer análise de pedidos em ação sobre projeto turístico na praia de Ponta de Pedras, em Santarém

Projeto prevê complexo turístico na Praia de Ponta de Pedras, em Santarém — Foto: Divulgação

Pedido foi enviado para análise com ‘máxima urgência’. Ação Civil Pública pede a suspensão do licenciamento e a consulta às comunidades afetadas.

O Ministério Público do Pará ingressou com manifestação reiterando à Justiça os pedidos da Ação Civil Pública que requer suspensão dos licenciamentos e consulta prévia sobre o complexo turístico na praia de Ponta de Pedras, em Santarém. As informações são do g1 Santarém e Região — Pará

O pedido foi enviado a 6ª Vara Cível para análise com “urgência máxima”. A ACP foi ajuizada em novembro com objetivo de garantir a proteção ao meio ambiente do balneário, que está localizado na região do Eixo Forte e faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Alter do Chão.

A obra foi anunciada em setembro de 2021 com estimativa de orçamento de R$2.663.279,88 para urbanização da vila.

Entre os pedidos na ACP estão:

suspensão imediata do Licenciamento Ambiental do Complexo Turístico Ponta de Pedras;

consulta prévia, livre e informada das Comunidades Tradicionais direta ou indiretamente afetadas pelo empreendimento;

realização de estudos prévios de impactos ambientais da obra;

elaboração de estudos junto às Comunidades Tradicionais;

