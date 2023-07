Dupla conhece mulher em bar; a estupra em quarto e viraliza vídeo em MT

(Foto:Reprodução) – Dois procurados pela Polícia Civil de Mato Grosso pelo crime de estupro de vulnerável contra uma vítima de Alto Araguaia foram presos nesta terça-feira (25.07), em cidades do interior de Goiás.

A equipe da Delegacia de Alto Araguaia, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil goiana, efetuou a prisão dos criminosos nas cidades de Mara Rosa e Uruaçu.

A Polícia Civil foi procurada no início de junho deste ano pela vítima, que contou que foi abusada sexualmente por dois homens, na noite anterior. A vítima relatou que ambos se aproveitaram do estado de vulnerabilidade em que ela se encontrava, tiveram relação sexual sem consentimento, gravaram o ato e depois divulgaram as imagens entre pessoas da cidade.

A vítima narrou que estava em um bar em Alto Araguaia se divertindo com algumas amigas se divertindo, quando conheceram outras pessoas e passaram a confraternizar juntos. Já tarde da noite ela foi convidada para ir até o alojamento dos investigados, contudo, como todos tinham ingerido bebidas alcoólicas, lhe oferecerem para dormir e melhorar.

Aproveitando que a vítima estava desacordada e vulnerável, os suspeitos a despiram e a violentaram sexualmente. No dia seguinte, ambos mostraram as imagens para a vítima em tom de deboche e sarcasmo.

Ela aproveitou o momento e conseguiu copiar as imagens, que foram entregues à Polícia Civil. Após algumas diligências, os suspeitos foram identificados e em interrogatório na delegacia confessaram os crimes.

A dupla não foi presa naquele momento porque estava fora de estado de flagrante. Com a coleta de outros indícios probatórios, oitivas e exame pericial no IML em Rondonópolis, o delegado Marcos Paulo Oliveira Batista representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos investigados pelo crime de estupro de vulnerável.

As ordens de prisão foram deferidas pela 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia, com parecer favorável do Ministério Público. Quando as prisões foram deferidas, os investigados já tinham fugido de Alto Araguaia.

Após diligências e ações de inteligência policial, a Delegacia de Alto Araguaia obteve a informação de que os foragidos estavam escondidos na região de Anápolis e Mara Rosa, no interior de Goiás. Uma equipe foi enviada até a região goiana e depois de diligências que incluíram uma viagem de dois mil quilômetros, troca de informações com a Polícia Civil de Goiás e com a PRF, os suspeitos foram localizados nesta terça-feira.

A dupla foi encaminhada ao sistema prisional de Goiás e, posteriormente, sará recambiada para Alto Araguaia, onde responderá pelo crime praticado. “A certeza da impunidade é muito mais trágica que o próprio crime em si, por isso a Polícia Civil emprega todos os recursos para capturar, não importando o lugar onde estejam, aqueles que praticaram crimes e acham que nada vai acontecer”, reiterou o delegado de Alto Araguaia.

